بروكسل – عقد قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي قمة إضافية لهم امس عبر دائرة فيديو مغلقة، لمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد وتقييم الإجراءات المتخذة للتعامل معه.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد شارل ميشيل، أن زعماء الدول ومدراء المؤسسات الأوروبية سيواصلون العمل بشكل حاسم للتصدي لهذه الأزمة.

وأضاف: “يجب علينا تعبئة كل طاقاتنا لحماية مواطنينا ومساعدة قطاع الرعاية الصحية في دولنا”.

وسيركز القادة خلال اجتماعهم الافتراضي، على تقييم فعالية الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس، وتوفير المعدات الطبية، مع التركيز بشكل خاص على الكمامات وأجهزة التنفس وكذلك تشجيع البحث العلمي لإيجاد لقاح ضد الفيروس.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية