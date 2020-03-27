إسبانيا – قرر أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الجمعة تخفيض رواتب جهازه الفني ولاعبيه للتخفيف من حدة الأعباء المالية على النادي في ظل التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ميجيل آنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، إن تخفيض الأجور كان ضروريا لضمان “بقاء النادي” إذ أن الجهاز الفني يحصل على رواتبه رغم توقف النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى ما أثر على إيرادات الأندية في كافة أنحاء أوروبا.

وأضاف جيل أن النادي اتخذ “قرارا صعبا” بشأن تنظيم العمل المؤقت ما يسمح بتخفيض الأجور عندما تصبح الظروف خارجة عن السيطرة.

وتابع: “نعمل على تقليل تأثير الإجراء إلى أقصى حد وقصره على ما هو ضروري. لذلك عندما يتم استئناف المسابقة كل شيء سيعود إلى ما كان عليه”.

وأضاف:”الرعاة والشركات المتعاونة معنا يعانون مثلنا وباقي المجتمع من التأثير الرهيب للأزمة الصحية والاقتصادية الحالية. أريد أن أشكركم على التزامكم في هذه الأوقات الصعبة ومساعدتكم”.

يذكر أن أتلتيكو يحتل المركز السادس في ترتيب “الليغا” متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 11 جولة على النهاية.

وتأهل أتلتيكو إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما أقصى ليفربول حامل اللقب من دور الـ16 في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: رويترز