قرغيزستان – أعلن صندوق النقد الدولي تقديم قرض مالي لقرغيزستان بنحو 120 مليون و900 ألف دولار، من أجل مساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار صندوق النقد الدولي في صفحته على الإنترنت، أنّهم وافقوا على المساعدة المالية، بناء على طلب من قرغيزستان.

وأشار النقد الدولي إلى أنّ المساعدة المالية المقدمة لقرغيزستان، تعد أول قرض مالي يقدم لدولة منذ انتشار الفيروس.

وبحسب معطيات وزارة المالية القرغيزية، يبلغ دين البلاد لصندوق النقد الدولي حاليا 139 مليون دولار.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.

الأناضول