روسيا – دعا الأكاديمي الروسي بافل يفدوكيمينكو، إلى تناول كمية قليلة من الدهون لحماية الرئتين من تأثير فيروس كورونا خلال فترة انتشار الوباء.

وقد كتب الأكاديمي في صفحته بشبكة Instagram، أن الهدف الرئيسي لفيروس كورونا هو الرئتان، لذلك يجب تناول كمية قليلة من الدهون الحيوانية مثل الزبدة، لأن الرئتين تعتمدان في عملهما على الدهون، وعندما لا تكفي كمية الدهون تسوء حالتها.

ويشير الأكاديمي، إلى أن “ضرر الغذاء الخالي من الدهون لا يقل عن ضرر التدخين للرئتين، حيث يصبح بإمكان أي عدوى التوغل في القصبات الهوائية والرئتين. لذلك أؤكد على تناول الدهون الحيوانية وليس النباتية”.

وأضاف، يكفي خلال فترة الوباء تناول 20 غراما من الزبدة في وجبة الإفطار لكي نحافظ على الرئتين بحالة جيدة. وعموما ” أقترح إضافة الدهون الحيوانية إلى النظام الغذائي اليومي”.

المصدر: ميديك فوروم