الأرجنتين – أبدى الأرجنتيني أوسكار أوستاري، حارس مرمى نادي باتشوكا المكسيكي، وجهة نظره بشأن مشاركات وظهور مواطنه وصديقه ليونيل ميسي مع منتخب “التانغو”.

وقال أوستاري في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “إذا لم يفز ميسي بكأس العالم، فإن كرة القدم ليست عادلة. لا حاجة للتساؤل عن استسلام (تخاذل) ميسي في مباريات المنتخب الوطني. إنه هراء حقيقي! رأيت كيف بكى مثل طفل صغير بسبب ما يحدث مع المنتخب.. من الصعب جدا أن يكون أحد آخر مكانه”.

وتابع الحارس الأرجنتيني: “أتذكر أنه بعد كوبا أمريكا 2011، عندما كنت أتعافى من إصابة خطيرة، ذهبت لرؤية ميسي بعد الخسارة (خسرت الأرجنتين في ربع النهائي أمام أوروغواي)، لم أره قط مكتئبا (مثلما حصل معه بعد مباراة أوروغواي)”.

وتوج ميسي بجميع الألقاب الجماعية المتاحة مع فريقه برشلونة، كما نال جائزة الكرة الذهبيىة 6 مرات (رقم قياسي)، لكن صاحب الـ32 عاما، لم يحقق إنجازات تذكر على المستوى الدولي، باستثناء حصوله على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في بكين عام 2008.

وغير ذلك، فمسيرة ميسي مع منتخب “التانغو”، التي بدأت عام 2005، تخللتها سلسلة من الإخفاقات والنكسات، منها، خسارة نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، أمام ألمانيا، بهدف نظيف، ثم خسارة نهائيين متتاليين في بطولة كوبا أمريكا، أمام تشيلي، في العامين 2015 و2016، ثم الخروج المبكر من منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا صيف عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم المقبلة، ستقام في قطر في العام 2022، وستكون على لأرجح البطولة الأخيرة لميسي مع منتخب “راقصي التنغو”.

المصدر: ua-football.com