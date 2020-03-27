ليبيا – أفاد مصدر عسكري بأن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة شن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم.

المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال إن سلاح الجو نفذ ثلاثة غارات جوية على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة ابوقرين ووادي زمزم، مؤكداً على أن مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش.