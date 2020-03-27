لبنان – أعلنت سلطات لبنان عن تسجيل وفاتين و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أمس، فيما أوصى مجلس الدفاع الأعلى الحكومة بتمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين.

وأكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 368، مضيفة أن الضحيتين الجديدتين في العقد الخامس والسابع من العمر وكانا يعانيان من أمراض مزمنة.

في غضون ذلك، قرر مجلس الدفاع الأعلى، أثناء اجتماع عقده اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب، التوجه بطلب إلى مجلس الوزراء يتضمن تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى 12 أبريل القادم.

كما أوصى المجلس الحكومة بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج.

وشدد الرئيس عون على ضرورة الاستمرار باجراءات الوقاية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتشدد في تنفيذ القرارات، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل، الى حين تراجع حدة انتشار الوباء، مشيرا إلى أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ “والتي تستند إلى النصوص القانونية والأنظمة مرعية الإجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام