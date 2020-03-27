ليبيا – باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم الجمعة بإرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لـ17 بلدية بداية من :”الجغبوب ،طبرق،درنة،القبة،الأبرق،شحات،البيضاء،ساحل الجبل،المرج ،جردس العبيد،قمينس ،زويتينة،أجدابيا،سلوق،خليج السدرة ،جخرة وصولآ الى سرت”.

اللجنة المشرفة من وزارة الصحة والمتمثلة في مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي ومدير ادارة الموارد البشرية والمكلف بادارة الجودة محمد الجبالي أكدت بحسب المكتب الإعلامي للوزارة مباشرة التوزيع.

ونوّهت إلى أنه سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم إبتداءً من يوم السبت القادم ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة بالحكومة سعد عقوب بضرورة التزام كافة المرافق الصحية بالبلديات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19) وذلك بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يوميا.

كما شدد وزير الصحة على ضرورة الاستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الصحية بالبلاد وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية المتمثلة في الأقنعة وماسكات طبية وجيل مطهر ومستلزمات تنظيف. وزير الصحة أشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبي ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية لمواجهة المرض بمعايير منظمة الصحة العالمي والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبهة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.