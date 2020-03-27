وقالت تقارير إعلامية محلية إن سيدهم توفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938. التحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

ولمعت الفرقة في المسرح والتلفزيون، وتألقت خصوصا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.