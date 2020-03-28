الولايات المتحدة – تكفلت صفقة التحفيز الأمريكية ضد تداعيات وباء كورونا بتصدر قائمة أهم الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي إجراءات التحفيز المالي تزامناً مع دعم السياسة النقدية الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسهم ضمن تدابير عالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا.

“جولدمان ساكس” يتوقع انكماشاً 1% للاقتصاد العالمي بسبب الكورونا

يتوقع بنك “جولدمان ساكس” انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي؛ بفعل فيروس “كورونا” الذي تفشى في نحو 167 دولة حتى الآن.

عضو بالاحتياطي الفيدرالي يحذر من ارتفاع معدل البطالة الأمريكي لـ30%

قال عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 30 بالمائة، بفعل عمليات إغلاق الشركات لمكافحة تأثيرات الكورونا.

الفيدرالي يعلن شراء كميات غير محدودة من الأصول لدعم الأسواق

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الأسواق المالية المتهالكة من تفشي “كورونا” وسط قفزة حادة في أعداد المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة.

العريان: خسائر الأسهم خلقت فرصاً للقادرين على تحمل المخاطر

قال الاقتصادي محمد العريان إن الانخفاض الحاد في سوق الأسهم الأمريكي خلال الشهر الماضي خلق الآن فرصاً للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر.

“يو.بي.إس”: اقتصاد أوروبا يتجه لركود لا مفر منه

قال بنك “يو.بي.إس” إن حدوث ركود اقتصادي عميق في أوروبا أصبح السيناريو الأساسي حالياً، رغم التحفيز المالي والنقدي القوي.

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتجه لركود أسوأ من أزمة 2008

توقع صندوق النقد الدولي ركود الاقتصاد العالمي هذا العام قد يكون أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة لفيروس كورونا.

البنك الدولي: 150 مليار دولار لدعم الدول النامية لمواجهة كورونا

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن المؤسسة الدولية يمكنها توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار من الموارد على مدى الـ 15شهراً المقبلة لمساعدة البلدان النامية على مكافحة وباء فيروس كورونا.

نشاط الخدمات في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى في 11 عاماً، بفعل الهبوط التاريخي لقطاع الخدمات وسط تأثير فيروس كورونا على العمل والإنتاج.

وزير مالية اليابان: الدولار يرتفع وحيداً بدعم الخوف من كورونا

اعتبر وزير المالية الياباني أن صعود الدولار الأمريكي وحيداً أمام العملات الرئيسية الأخرى يأتي بفعل قلق المستثمرين بشأن فيروس كورونا.

تراجع تاريخي للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال مارس

تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدن خلال القراءة الأولية في الشهر الجاري، بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

باركليز يخفض توقعاته لأسعار النفط خلال العام الحالي

خفض بنك “باركليز” توقعاته لأسعار النفط لعام 2020 ، بسبب الضغوط الكبيرة على السوق من حرب الأسعار بين أوبك وروسيا وتراجع الطلب إثر أزمة كورونا.

جنوب أفريقيا تأمر بإغلاق كافة المناجم لمكافحة انتشار كورونا

قررت جنوب إفريقيا إغلاق المناجم لمدة 21 يوماً في إطار السعي لاحتواء فيروس كورونا التي أعلن عنها الرئيس “سيريل رامافوسا” في وقت سابق.

منظمة التعاون والتنمية: معاناة الاقتصاد العالمي ستستمر لفترة طويلة

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استمرار أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، وسط انتشاره في حوالي 167 دولة.

“جولدمان ساكس” يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ1800 دولار

قال بنك جولدمان ساكس إن المخاوف التضخمية التي أثارتها استجابة الاحتياطي الفيدرالي لتفشي كورونا يجب أن تدعم أسعار الذهب هذا العام باعتباره الملاذ الأخير.

انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لمستوى قياسي

انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد خلال الشهر الجاري، مع تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عقد إثر أزمة فيروس كورونا.

وزير الخزانة الأمريكي: مجموعة السبع ستفعل كل شئ لتجنب الركود

قال وزير الخزانة الأمريكي إن قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى سوف يفعلون كل ما هو ضروري لتجنب الركود العالمي المحتمل إثر انتشار فيروس كورونا.

“شيفرون” تخفض الإنفاق وتعلق إعادة شراء الأسهم مع صدمة النفط

أعلنت شركة “شيفرون” خططها لتعليق عملية إعادة أسهم وخفض توقعات الإنفاق في العام الجاري مع تداعيات فيروس كورونا.

ترامب: نرغب في إعادة فتح الاقتصاد قبل 12 أبريل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح، على الرغم من تسارع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

العريان: قرارات الفيدرالي ستحتوي الضرر المالي لفيروس “كورونا”

يعتقد المستشار الاقتصادي محمد العريان أن الخطوات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تحتوي الضرر المالي السلبي الناجم عن فيروس “كورونا”.

صندوق النقد والبنك الدولي يطالبان بتعليق مدفوعات ديون الدول الفقيرة

دعا صندوق النقد والبنك الدولي إلى تعليق مدفوعات الديون الثنائية على الدول الأشد فقراً؛ لتخفيف العبء عليها في ظل مكافحة فيروس كورونا.

“كورونا” يهدد شركات الطيران العالمية بخسائر 252 مليار دولار

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بأكثر من 250 مليار دولار خلال العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا.

مجلس الشيوخ يصوت بالإجماع لصالح حزمة التحفيز الأمريكية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حزمة تحفيز تاريخية بقيمة تريليوني دولار، من أجل تخفيف الدمار الذي خلفه فيروس “كورونا”.

بعد خفض الفائدة وبرامج شراء الأصول..باول: ذخيرة الفيدرالي لن تنفد

تعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بأن البنك المركزي سيواصل استخدام الأدوات التي يمتلكها لمكافحة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا، قائلاً: ذخيرتنا لن تنفد”.

“موديز” تخفض نظرتها المستقبلية لبنوك أوروبا بسبب كورونا

خفضت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية للبنوك في الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء “كوفيد-19” سريع الانتشار.

3 ملايين أمريكي يطلبون إعانة بطالة لأول مرة على الإطلاق

قفز عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.3 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، متجاوزاً تقديرات المحللين.

“سيتي جروب”: الأسواق الناشئة قد تفرض ضوابط رأس المال

قال محلل في بنك “سيتي جروب” إنه مع تزايد عدد الدول التي تدخل في عمليات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، قد تقوم الأسواق الناشئة بوضع ضوابط لرأس المال.

أكبر صندوق سيادي بالعالم يخسر 124 مليار دولار بسبب كورونا

فقد أكبر صندوق سيادي للثروة حول العالم نحو 1.33 تريليون كرونة نرويجية (124 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، مع انخفاض أسواق الأسهم وسط تفشي فيروس كورونا.

الطاقة الدولية: الطلب على النفط قد يتراجع 20 مليون برميل

توقع مدير وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط بشكل حاد خلال الربع الأول بسبب انتشار فيروس كورونا.

“جنرال موتورز” تخفض أجور الموظفين 20% مؤقتاً وسط تداعيات الكورونا

قررت شركة “جنرال موتورز” خفض أجور الموظفين بنحو 20 بالمائة بشكل مؤقت، في محاولة من صانعة السيارات لتوفير السيولة النقدية من أجل التعامل مع أزمة الكورونا.

ترامب: الولايات المتحدة والصين سيعملان معاً لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين سيعملان معاً بشكل وثيق في سبيل مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

فيتش تؤكد تصنيف (AAA) للولايات المتحدة وسط مخاطر سلبية

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها حذرت من مستويات الدين والعجز المرتفعة تؤثر سلباً على جدارتها الائتمانية.

الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تتجاوز 5 تريليونات دولار لأول مرة

تجاوزت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي حاجز 5 تريليونات دولار من الأصول لأول مرة خلال الأسبوع الجاري، وسط توسيع برامج شراء الأصول.

رئيس “بلاك روك”: حان وقت شراء الأسهم

قال رئيس “بلاك روك” إن الوقت الحالي مناسب لشراء الأسهم، مشيراً إلى الأسواق ذات قيمة على المدى الطويل.

مديرة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يشهد ركوداً بالفعل

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود بالفعل، بسبب الأضرار الجسيمة الناتجة عن فيروس كورونا.

المستثمرون يهربون إلى “الكاش” بوتيرة قياسية

اتجه المستثمرون إلى السيولة النقدية “الكاش” مع التخارج وتيرة قياسية من صناديق السندات العالمية مع استمرار فوضى الأسواق بسبب “كورونا”.

الشركات الأمريكية تغلق 40 منصة للتنقيب عن النفط

شهدت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعاً قوياً خلال الأسبوع الجاري، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي

بعد مورجان ستانلي.. رئيس “بنك.أوف.أمريكا”: لا تسريح للموظفين هذا العام

تعهد الرئيس التنفيذي لـ”بنك أوف أمريكا” بعدم تسريح أي موظف هذا العام رغم أضرار أزمة كورونا على البنك.

محدث.. ترامب يوقع رسمياً أكبر حزمة تحفيز في التاريخ الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التحفيز البالغة تريليوني دولار لتصبح قانوناً لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وكالات