غزة – استهدفت الطائرات الإسرائيلية مساء الجمعة، عدة مواقع في قطاع غزة بثلاث غارات، فيما أكدت تل أبيب أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وأشار عدد من سكان القطاع، إلى أن طائرة استطلاع إسرئيلية أطلقت 3 صواريخ نحو موقع “فلسطين” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أكد شهود عيان، على أن الموقع كان خاليا لحظة القصف.

واستهدف القصف الاسرائيلي موقعا شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة بصاروخ من طائرة حربية إضافة إلى قصف مدفعي بقذيفتين لشرق مدينة غزة، من دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

كما استهدف القصف أيضا، مرصدين في منطقتي أبو صفية، وبيت حانون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ضرب أهدافه في غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع في وقت سابق، فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني تبنيه إطلاق القذيفة.

المصدر: RT + وكالات