بروكسل – يستعد الاتحاد الأوروبي الجمعة، و15 عضوا في منظمة التجارة العالمية، لتأسيس آلية جديدة لحل النزاعات التجارية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الجمعة، أكدت فيه التوصل إلى تأسيس نظام جديد من شأنه حل النزاعات التجارية، بعد الشلل الذي أصاب هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية جراء منع الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة المذكورة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهونغ كونغ والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا وأوروغواي، سيقومون بتأسيس آلية مؤقتة متعددة الأطراف لحل النزاعات التجارية.

وتهدف الآلية التي ستعمل بنفس طريقة قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى حل النزاعات في النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل محايد ومستقل، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل آلية الاستئناف بعد إخطار منظمة التجارة العالمية رسمياً.

ولم تتمكن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية من اتخاذ قرارات جديدة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء منع الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد بالهيئة.

ويستوجب اتخاذ القرارات في هيئة الاستئناف حضور 3 قضاة على الأقل، فيما أن الهيئة لديها قاض وحيد الآن.

الأناضول