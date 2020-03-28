سويسرا – أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفرين أنه لا يدري متى يمكن معاودة الموسم القاري الذي توقف بسبب فيروس كورونا مشيرا إلى أن اتحاده وضع خططا بديلة حسب الظروف.

وقال تشيفرين في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية ونشرتها السبت: “لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطط أ، ب أو ج… نحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الأندية، لدينا مجموعة عمل، ويتعين علينا انتظار باقي القطاعات”.

ولدى سؤاله عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي أجاب تشفيرين: “منتصف مايو، في يونيو أو حتى في آخر يونيو، ثم إذا لم نتوصل إلى ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح”.

وتابع: “ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق”.

لكنه أضاف “كوننا لا نعرف متى سينتهي الوباء، لا نستطيع وضع خطة نهائية”.

وتطرق المسؤول القاري إلى طلب بعض الأندية من لاعبيها تخفيض رواتبهم بسبب الأزمة الصحية المستجدة فقال بأن “لا وجود للأنانية” في هذا الوضع مؤكدا على أن “عددا كبيرا من اللاعبين وافقوا” على هذا الأمر.

مشيرا إلى إمكانية إحداث تعديلات على قوانين اللعب النظيف.

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة في اجتماع طارىء له الأسبوع الماضي قرارا بتأجيل كأس أوروبا 2020 إلى العام المقبل وتعليق جميع مسابقاته “حتى إشعار آخر”.

وتوقفت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في الدور ثمن النهائي، ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.

المصدر: ” أ ف ب”