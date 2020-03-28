ليبيا – أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات المتميزة بين الدولتين وضرورة فتح آفاق جديدة لمزيد دعم أواصر الأخوة في كافة المجالات.

كما تناولت المحادثة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التونسية الوضع في ليبيا حيث ذكر الرئيس قيس سعيد بالمبادرة التي قام بها والتي تقوم على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبي ليبي وهو الموقف نفسه الذي ترحب به مصر.

وتم التطرق كذلك إلى جائحة كورونا العالمية والتأكيد على ضرورة أن تكون المقاربة المعتمدة لمقاومتها مقاربة جديدة تقوم على تدخل الأمم المتحدة لتنسيق الجهود وتوحيدها لأن الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء.