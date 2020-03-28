ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب محمد العباني جهود القوات المسلحة قيادةً وضباطاً وضباط صف وجنود وهم يخوضون معاركهم الشرسة لتطهير مدن وقرى ليبيا من الشر الحقيقي العالق بها.

العباني أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الى أن الإجلاء عمل وطني بإمتياز يدغدغ مشاعر كل المواطنين.

وإختتم قائلاً :” ثقتنا في أنفسنا قوية، وسنجلي كل مغتصب عن أراضينا، وستعود لليبيا كرامتها وعزتها عندما تستكمل قواتها المسلحة تطهير مدنها وقراها من الإرهاب والمرتزقة والقوات التركية النجسة، تحية للشعب الليبي العظيم بمناسبة إجلاؤه للقوات البريطانية في مثل هذا اليوم الإغر سنة 1970″.