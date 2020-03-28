العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 40 حالة.

وذكر البيان اليومي للوزارة، أن “مختبراتها شخصت تأكيد إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة في محافظات بغداد والبصرة وكركوك والنجف والسليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين وأربيل”.

وأضاف: “سجلنا 4 وفيات جديدة في البلاد حالتان في محافظة البصرة وحالة واحدة في كل من ذي قار وبابل”، مبينا “تسجيل 17 حالة شفاء جديدة في بغداد والسليمانية والديوانية”.

وأشار البيان، إلى أن “عدد الإصابات الكلي بلغ 458، والوفيات 40، بينما بلغت حالات الشفاء 122”.

المصدر: RT