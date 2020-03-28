ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إن الهجوم مازال مستمر في المحاور وهناك تقدمات للكثير من المحاور في جنوب طرابلس مع تدمير بعض الآليات بمحور الطويشة لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه.



القايد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أنه فيما يخص التقدم تجاه ترهونة يتحفظ عن الحديث عن آخر المستجدات، لافتاً إلى أن الهجمات تتم على كل المحاور الموجودة كعين زارة ووادي الربيع علاوة على إحراز تقدمات كبيرة والاستيلاء على أماكن جديدة.

واختتم قائلاً :”سلاح الجو يتحرك ويدعم كل المحاور ومن حين لآخر يقوم باستهداف بعض التجمعات والآليات، كان هناك استعانه للطيران بمحاور جنوب طرابلس لكن الأحوال الجوية سيئة لذلك لم يستطيع الطيران تقديم الكثير من الدعم”.