موسكو – اكدت الرئاسة الروسية “الكرملين”، إن تطورات سوق النفط العالمية، ليست مدرجة على جدول أعمال اجتماع تلفزيوني مرتقب لمجموعة العشرين، خلال وقت لاحق الخميس.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الاجتماع سيناقش تطورات فيروس كورونا وتداعياته على العالم، خاصة التبعات الاقتصادية.

وتقود روسيا والسعودية حربا في سوق الخام العالمية، دفعت بأسعار النفط للهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، لمتوسط 22 دولارا بالنسبة إلى خام برنت.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الأناضول