ليبيا – أكد رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرزاق ازريق على أنه تم انبثقت عن اللجنة العليا لمجابهة مرض كورونا بمدينة الجميل مجموعة من اللجان منها اللجنة الطبية التي أوكل لها مهام التولي والتصدي لأي حالة إصابه أو اشتباه.

ازريق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إن اللجنة الأمنية التي تتولى متابعة الأمن والمحافظة عليه واللجنة الخدمية تتولى تقديم الخدمات للفرق العاملة وتوفير ما تحتاجه من إعاشة ومواصلات ووسائل تعقيم وغيره كما تم تشكيل اللجنة الإعلامية التي تتولى إيصال المعلومات الحقيقة من مصادرها لسكان المدينة.

وأشار إلى أن المدينة شهدت بعض الهلع والإرباك خاصة بعد صدور شائعات عن وجود حالة الإشتباه في الجميل لكن بالتواصل مع الأطباء في المركز الوطني تبين أن نتائج الفحوصات أظهرت خلوه من فيروس كورونا.

وأضاف :”تفاجأنا أنه عند إعلان أول حالة مؤكده داخل ليبيا تم نسبها لمدينة الجميل ونحن لا نخجل من هذا الشيء سواء أكانت الإصابة خارج أو داخل الجميل ولكن لتكون الأمور أكثر مصداقية تحرينا المصداقية بمصادرنا ومصادر المركز الوطني وتأكدنا أن الحالة ليست من أبناء الجميل، الموضوع ليس مهم لكن للتوضيح للرأي العام الأمور تحت السيطرة”.

كما نوّه إلى أنه تم بالإمكانيات المحدودة المتوفرة تجهيز 10 أسرة مجهزات بجهاز التنفس الصناعي كما تم تجهيز مبنى خاص للحجر الصحي للحالات التي يمكن أن تأتي من تونس أو أي منطقة أخرى بالإضافة لتجهيز مبنى أو مكان إقامة الأطباء الذين يقومون بالعمل ليتم عزلهم عن باقي أفراد المجتمع.

وشدد على أن مركز الأمراض السارية هو الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن أي إصابة بفيروس كورونا لذلك بعد التأكيد من المركز على أن الحالة المصابة ليست من الجميل تم التواصل مع أغلب مدن ليبيا لتوحيد مصدر للمعلومات.