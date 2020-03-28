ليبيا – قامت السفارة الليبية والملحقية الصحية لدي المملكة الأردنية الهاشمية بقرار من السفير بتكوين لجنة طوارئ وأزمات وحصر وتقصي للجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أشارت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه تم إعطاؤهم كل ما يلزمهم من مستلزمات الوقاية الصحية والكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وتم توزيع قيمة مالية قدرها 500 دولار على العائلات الليبية المقيمة لغرض العلاج وكانت الفئة المستهدفة أولاً مرضي الاورام.

وأشارت إلى أن التوزيع لازال مستمراً حيث ستكون الفئة الثانية المستهدفة هي المرضي العاديين والذين يتعالجون على حسابهم الخاص وستكون الفئة الثالثة الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص.