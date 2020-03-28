ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم إجتماعاً أمس الجمعة مع مدير مديرية الأمن بسرت العقيد مامي لأمين الصادق.

إلاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية لبحث عدد من المعوقات التي تتعلق باللجنة المكلفة بمكافحة جائحة كورونا المستجد والاجراءات الاحترازية التي اتخدتها اللجنة المكلفة من المجلس التسييري لبلدية سرت حسب القرار (2) لسنة 2020

وحضر الإجتماع مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا الدكتور علي الزرقاء ومساعد الشؤون العامة بالمديرية عقيد محمد أمراجع والمقدم أبوبكر هيبة معاون المديرية للشؤون الامنية والمقدم عزالدين درياق.