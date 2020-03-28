الهند – وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة “معنوية” إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ناريندرا مودي تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أنت مقاتل وستتغلب على هذا التحدي أيضا”.

وأضاف: “نصلي من أجل صحتك الجيدة وأطيب التمنيات لضمان صحة المملكة المتحدة”.

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

وأكد جونسون في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس لديه، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي وأشار إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو.

المصدر: RT + وكالات