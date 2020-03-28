إسبانيا – يواصل الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد إظهار شغفه بلعبة الغولف، على حساب كرة القدم، وذلك وسط انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية مقطع فيديو جديدا للنجم الويلزي وهو يمارس لعبة الغولف في حديقة منزله التي تضم ملعبا كبيرا لهذه اللعبة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن بيل لا يتوقف عن استفزاز جماهير ريال مدريد، حيث أنه في الوقت الذي عليه مواصله تدريباته في المنزل في ظل توقف الدوري وفرض الحجر الصحي على اللاعبين، إلا أنه لم يتوان عن نشر مقاطع فيديو عبر حساباته الرسمية يظهر فيها كلاعب غولف بدلا من كرة القدم.

ويقوم جميع لاعبي ريال مدريد بالالتزام بتدريبات الحفاظ على اللياقة وذلك بإشراف المدربين البدنيين في النادي، إلا أنه يبدو أن بيل البالغ 30 عاما غير آبه لكل ذلك.

وأثار نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، غضب جماهير النادي الإسباني باحتفاله مع زملائه بتأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020، عبر الإمساك براية مكتوب عليها “ويلز ثم الغولف ثم مدريد”.

المصدر: “وكالات”