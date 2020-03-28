ليبيا – في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا وتنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوفاق بضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون واستعمال بدائل الحبس الاحتياطي والإفراج الشرطي أصدرت النيابة العامة قرار بالإفراج عن 466 نزيل من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

وزارة العدل أوضحت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها أن العدد يشمل موقوفين احتياطياً على ذمة التحقيق و كذلك ممن ينطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي الذين استفادوا من قرارات الإفراج منذ بداية الازمة و حتى 27 من شهر مارس الجاري و يضم العدد ليبين و عرب وأجانب من نزلاء مؤسسات الأصلاح و التأهيل .



ويعد هذا القرار خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية و التي من المؤمل أن تواكبها خطوات أخرى بعد أن توافي باقي فروع جهاز الشرطة القضائية مكتب النائب العام بالنزلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى يعتزم القيام بخطوات تستهدف العفو عن المحكومين الذين امضوا اكثر من نصف المدة و كبار السن و ذوي الاعتبارات الصحية الخاصة.