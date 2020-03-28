تركيا – بلغت قيمة صادرات الأسماك التركية إلى روسيا، أكثر من 17 مليون دولار، منذ مطلع العام الجاري، وحتى 25 مارس/ آذار الحالي.

وحسب المعلومات التي أحصاها مراسل الأناضول، من بيانات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، فإن تركيا صدّرت إلى روسيا 3 آلاف و701 طنا من الأسماك، خلال الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني، وحتى 25 مارس، بقيمة قدرها 17 مليون و348 ألف و160 دولار.

وفي لقاء مع الأناضول، أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري شرق البحر الأسود “صافيت قاليونجو”، عن بالغ امتنانه جراء هذا الكم الكبير من الصادرات التركية إلى روسيا.

وأضاف أن إقبال روسيا على الأسماك التركية يزداد يوما عن يوم، وخصوصا أسماك السلمون.

الأناضول