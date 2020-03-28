المغرب – أفادت السلطات الصحية المغربية امس الجمعة، بتسجيل 11 حالة وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 21 والإصابات إلى 333.

وأوضح منسق المركز المغربي لعمليات الطوارئ الصحية العامة معاذ لمرابط، أن عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 11 حالة.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بالفيروس، أوضح أن منطقة الدار البيضاء-سطات سجلت بها 104 حالة، متبوعة بمناطق فاس-مكناس (63 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (56 حالة)، ومراكش-آسفي (51 حالة)، وطنجة تطوان الحسيمة (23 حالة)، وسوس ماسة (11 حالة)، والجهة الشرقية (12 حالة)، وجهة بني ملال خنيفرة (7 حالات)، ودرعة تافيلالت (5 حالات)، ومنطقة كلميم واد نون (حالة واحدة).

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي