ليبيا – أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ركزت على سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الخارجية الروسية لفتت في بيان لها وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أن الجانبين تبادلا في المكالمة مواقفهما تجاه سبل التسوية في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وتبادل الطرفان الآراء بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها في مجلس الأمن الدولي بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين في ظل الجهود الجماعية في مجال محاربة فيروس كورونا مع التأكيد على الدور الخاص الذي تضطلع به الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن في تنسيق المساعي الدولية الرامية لمواجهة التحديات العالمية، بموجب مبادرة الرئيس الروسي لعقد قمة يحضرها قادة الدول الخمس.