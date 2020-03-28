روسيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانغ يي محاربة وباء فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن “الجانبين بحثا الوضع الذي نشأ بسبب الوباء، وأشادا بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في محاربة الوباء ومنع انتشاره، وأشارا إلى فاعلية الإجراءات التي تتخذ في البلدين”.

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين أكدا أيضا على أهمية تكثيف الاتصالات بهدف حماية المواطنين في البلدين.

وشدد الوزيران على أن “روسيا والصين تواصلان تطوير الشراكة الاستراتيجية وتتخذان مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية وتعزيز التنسيق السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات موسكو وبكين في مجال الحفاظ على الأمن والسلام باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: نوفوستي