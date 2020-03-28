ليبيا – شجبت لجنة الخارجية بمجلس النواب أحد المقاطع المسجلة التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن تصريح بعبارات مسيئة لدولة تونس .

اللجنة استنكرت في بيان لها ذلك التصرف الفردي كما تؤكد على عمق العلاقات مع دولة تونس الشقيقة شعباً وحكومة وتجدد اللجنة ثوابت السياسة الخارجية الليبية المتمثلة في حرص السلطات الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة على احترام والحفاظ على أمن وسيادة دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

وفي الوقت الذي شددت اللجنة على أن واجبات الجيش الليبي هي حماية الأراضيالليبية، فإنها أكدت على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء لدول الجوار .

وحذرت اللجنة من المنصات الإعلامية المشبوهة التي تحاول استغلال الحادث لتشويه صورة القوات المسلحة و الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ليبيا وتونس.