انجلترا – احتلت رسالة مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى الأجهزة الطبية ودموعه تأثرا برؤيتهم يغنون “لن تمشي وحدك”، عناوين الصحف الإنجليزية، ولاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يورغن كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “وصلني فيديو أمس، لأشخاص في المستشفى، يغنون لن تسير وحدك أبدا، عقب مغادرتهم للعناية المركزة، لقد بدأت في البكاء فورا عندما رأيت هذا الفيديو”.

وتابع: “ما رأيته شيء لا يصدق، لكنه يظهر الروح الرائعة التي يتمتعون بها هؤلاء الأشخاص”.

وظهر في الفيديو عدد من الأطباء والممرضين والعاملين في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وهم يلوحون بأيديهم ويغنون “لن تسير وحيدا”، بينما يفصلهم باب زجاجي.

واشتهر جمهور “الريدز” بأداء أغنية “لن تسير وحيدا” للفريق قبل وبعد المباريات على ملعب “أنفيلد” الشهير معقل ليفربول.

وأشار كلوب إلى أنه من “المخجل” التفكير بتحقيق لقب الدوري الآن، بينما يعاني العالم من أزمة فيروس”كوفيد -19″.

وقال كلوب: ” لقد اعتاد هؤلاء الأشخاص على مساعدة غيرهم، نحن بحاجة للاعتياد على مثل هذه الأشياء، لأننا نكتفي بمشاكلنا الخاصة، على عكسهم، يهتمون بمشاكل غيرهم”.

وكان كلوب ونجوم فريقه قد نشروا فيديو وهم يوجهون عبارات الدعم والشكر، الخميس، للعاملين في الرعاية الصحية حول العالم.

المصدر: “وكالات”