هل ستفاجئ بورش عشاقها بسيارة بيك آب؟

ألمانيا – سربت العديد من المواقع وصفحات الإنترنت صورا يعتقد أنها لمشروع سيارة بيك آب رياضية قد تعمل بورش على تطويرها مستقبلا.

وتبعا للتسريبات فإن الصور صممها استوديو Adel Bouras الفرنسي المختص بصنع تصاميم لسيارات سيتروين وميني وبيجو ورولز رويس وفولكس فاغن.

وبالنظر للصور نلاحظ أن السيارة التي قد تظهر في المستقبل تحمل روح سيارات Taycan الكهربائية من بورش، لكنها ستأتي بهيكل بيك آب رياضي مخصص لحمل راكبين، وعجلات كبيرة تجعلها مركبة للطرق الوعرة.

كما ستحصل هذه السيارة على فتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، ويتزين بمصابيح أمامية فريدة التصميم تعمل بتقنيات LED، ومصابيح خلفية تمتد على عرض الصندوق، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم.

المصدر: kolesa.ru