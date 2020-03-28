ليبيا – دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين .

وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أن قرار حظر التجوال صدر بعد دراسة علمية، مؤكداً أن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال هذا الأسبوع يجنب البلاد من تداعيات كارثية.

وأشار إلى أن قرار حظر التجوال استند الى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية للوصول الى افضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على منع انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الاستمرار في مراقبة المنافذ و تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية الليبية، وذلك في إطار اللوائح والأنظمة الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما نوّه إلى أهمية توحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي لمراقبة حالات الوافدين إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع احتمال انتشار الوباء في الأراضي الليبية.