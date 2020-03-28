ليبيا – باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية خلال الساعات الأولى من أمي الجمعه بإرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عن طريق جهاز الامداد الطبي لعدد 19 بلدية.

وزار الصحة لفتت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أن التوزيع تم على الجغبوب وطبرق ودرنه والقبة و الابرق وشحات والبيضاء وساحل الجبل والمرج وجردس العبيد وقمينس و زويتية وأجدابيا وسلوق وخليج السدرة وجخرة وصولآ الى سرت .

و أكدت اللجنة المشرفة من وزارة الصحة والمتمثلة في مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي ومدير ادارة الموارد البشرية والمكلف بادارة الجودة محمد الجبالي على مباشرة التوزيع و بانه سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتدا من يوم السبت.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بضرورة التزام كافة المرافق الصحية بالبلديات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19) وذلك بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يومياً .

وشدد وزير الصحة علي ضرورة الاستمرار برفع درجة الاستعدات بكافة المرافق الصحية بالبلاد وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية المتمثلة في الأقنعة وماسكات طبية وجيل مطهر ومستلزمات تنظيف.

ونوّه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبى ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية لمواجهة المرض بمعايير منظمة الصحة العالمية والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبهة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .