ليبيا – أكد مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية اليوم السبت وصول 18 جهاز تنفس اصطناعي وإمدادات طبية متنوعة إلى مدينة طبرق لتجهيز المبنى الذي خصص كمقر للحجر الصحي .

بودية قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن التجهيزات التي وصلت متكونة من 18 جهاز تنفس صناعي و 18 جهاز مراقبة العلامات الحيوية و 18 سرير للمرضى و15 جهاز شفط و 4 جهاز صدمات كهربائية و20 ترولي و 5 ناقلات مرضى و 20 مضخة تسريب أدوية وتغذية من أجل تجهيز المقر الجديد المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد وهذا في حالات ظهور أي حالات مصابة بالمدينة.