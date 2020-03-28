ليبيا – أجبرت الفرقاطة الفرنسية بروفانس ، كجزء من عملية الحرس البحري ، سفينة شحن تركية على تغيير مسارها بعد إثارتها لريبة البحرية الفرنسية لإطفائها نظام التتبع على الرادار بحسب وكالة الأنباء الفيدرالية “ريا ” المقربة من الكرملين.



الوكالة الروسية أوضحت اليوم السبت في تقريرها الذي ترجمته وتابعته صحيفة المرصد، بأن تركيا تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ، مبينةً بأن هذه السفينة كانت تنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لصالح حكومة الوفاق في طرابلس.

وأكد التقرير بأن أنقرة تورد المعدات والأسلحة بشكل مستمر للمقاتلين المرتبطين بحكومة السراج الذين يقاتلون الجيش الوطني الليبي.

وأضاف التقرير بأن تركيا تشارك من وصفهم بـ”عصابات حكومة السراج ” القتال ضد الجيش الوطني الليبي بمجموعات من إرهابيين تم جلبهم من سوريا ، مبيناً بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساهم في تصعيد التوتر في البلاد بالتدخل في الأزمة الليبية.

يشار إلى أن صحيفة المرصد كانت قد نقلت يوم 19 مارس الجاري عن مصادرها وجود سفينة تحمل أسلحة ومعدات في نفس ذلك اليوم الذي أبحرت فيه من إسطنبول ، كما أشارت المرصد إلى أن قوة بحرية نشطة في البحر المتوسط تتربص بها في إطار تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي اتفقت عليه الأطراف الدولية في برلين وكذلك القرار الأوروبي لمراقبة السفن التي تتحرك إلى ليبيا من شرق المتوسط .

وهذه السفينة التي إعترضتها البحرية الفرنسية هي نفسها السفينة “ANA” التي ترفع علم ألبانيا الناجية من قصف ميناء طرابلس الذي استهدفها واسفر عن مقتل ثلاثة ضباط اتراك كانو جوارها وكانت تنقل شحنة معدات عسكرية إلى ليبيا من ميناء اسطنبول.

وكشفت مصادر لـ المرصد أن الشركة المالكة للسفينة قامت بتغيير اسمها من ” ANA” الى اسم جديد وهو PRAY وكانت في طريقها بالفعل إلى غرب ليبيا حاملة علم جمهورية سيراليون ، قبل أن تعترضها اليوم الفرقاطة الفرنسية بروفانس وتجبرها على تغيير وجهتها.

ترجمة المرصد – خاص