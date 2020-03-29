ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 6 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس كورونا.

السفارة وفي بياناً لها أمس السبت قالت :”إن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة على منع انتشار الوباء والاستجابة للمحتاجين الذين أصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة بالمرض”،مشيرةً إلى أنها مشاركتها لمجابهة فيروس كورونا يظهر إهتمام الولايات المتحدة الإنساني على الدوام بمن هم في شدة وضائقة.

كما لفتت إلى أن هذه المساعدة المعلنة تضاف إلى عقود من الجهود الأمريكية للاستثمار في قطاع الصحة الليبي والتنمية الشاملة والتي يتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،مبينةً أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولار كمساعدات إجمالية لليبيا على مدى السنوات العشرين الماضية.

السفارة الأمريكية أشارت في ختام بيانها إلى أنه ومنذ عام 2009 موّل الأمريكيون أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات صحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم،مضيفةً:”لقد مكّنت هذه الأموال من إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبناء المؤسسات الصحية، وتعزيز استقرار المجتمعات والأمم”.