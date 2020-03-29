ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه لم يكن من الحكمة في شيء ما قام به مستشفى الحكمة بمصراته من التشكيك في مدى صحة البيان الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الامرض بشأن اثبات حالتي اصابه جديدتين بفايروس كورونا في ليبيا.

افحيمة أشار في تدوينه له عبر صفحته السشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أنهم يقدرون ما دفعهم لذلك و هو الحفاظ على سمعة مستشفى الحكمة، محملاً إياهم مسؤولية زعزعة الثقة في المركز الوطني بين المواطنين من خلال طريقة بيانهم والتي ما من شأنه دفعهم إلى تكذيب كل ما سيصدر عنه من بيانات أو ارشادات في المستقبل.

وأضاف” إننا اذ نوضح هذا اللبس الذي حدث في إعلان المركز الوطني عن الحالتين المصابتين فإننا نؤكد على صحة البيان من حيث وجود الاصابتين بصرف النظر عن مكان رصدهما”.

كما دعا كل المواطنين إلى أخذ الحيطة و الحذر و المساهمة في انحصار هذا الوباء من خلال الانصياع لكل الاجراءات التي تفرضها الحكومة من أجل سلامة البلاد و العباد، حاثاً إياهم لوضع كامل ثقتهم في أبناء الوطن من القائمين على المركز الوطني بكل كوادره و فنييه و طاقمه الطبي و اتباع ارشاداته من أجل سلامة البلاد.