الأردن – وجه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كلمة إلى الشعب الأردني، دعاه فيها إلى الصبر والمزيد من التكاتف لتخطي أزمة كورونا بأسرع وقت وأقل الخسائر.

وعبر ولي العهد في فيديو نشره على “إنستغرام”، عن اعتزازه بالأردنيين، وقال: “فخور أني أردني، لأنه في الأوقات الصعبة تعرف الشجاع في الأزمة والكريم عند الحاجة”.

ولفت إلى ما يمر به العالم اليوم من ظروف صعبة جراء فيروس كورونا، جعلت جميع الدول في اختبار، والدول العظمى بحالة تأهب.

وقال: “إننا في الأردن يد واحدة، جيشا وأجهزة أمنية وكوادر صحية لا تنام، ومؤسسات تعمل ليلا نهارا لخدمة الوطن، وقطاعا خاصا بادر بكل إخلاص لتقديم الدعم”.

وأشار، إلى أن “الأردن استطاع بإمكانياته تقديم أفضل الفنادق للحجر الصحي، وبوقت قياسي استطاع تفعيل التعليم عن بعد لضمان مستقبل الأجيال”.

وأضاف: “شاهدت في الأسبوع الماضي قصصا ترفع الرأس، مجتمعا بأكمله يتسابق على فعل الخير، منهم من تبرع بماله، وصاحب بيت أعفى مستأجرا، وأطباء يعالجون المحتاجين في بيوتهم، وتكافلا اجتماعيا ليس له مثيلا”.

وتابع: “يقولون الأردن بلد صغير، وأنا اليوم أقول الأردن كبير، كبير بأهله، فشكرا للجميع لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

وشدد الأمير الحسين على أن أمام الأردن فرصة ليكون من أوائل الدول التي تتخطى الأزمة بسلامة، داعيا الجميع إلى التحمل، وقال: “ليس فقط لأجلنا، لكن لأجل أهالينا وصحتهم”.

وختم قائلا: “الله يحمي البلد ويشافي المصابين، ومثل ما قال سيدنا:(أرفع رأسك إنت أردني)”.

المصدر: “وكالة بترا”