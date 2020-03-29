ليبيا – أطلقت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية أمس السبت حملة تعقيم واسعة للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية خلال ساعات حظر التجول بالتعاون بين هيئة السلامة الوطنية – الدفاع المدني وشركة المياه والصرف الصحي.

تأتي هذه الخطوة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الليبية ضمن جهود الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لمكافحة جائحة كورونا المستجد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم الإعلان عليها مسبقاً.

ويقود الحملة رئيس جهاز الدفاع المدني العميد عبدالعزيز العرفي الذي أكد البدء في تعقيم الشوارع العامة بعد الانتهاء من تعقيم كافة المقرات الحكومية.

وتقضي تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتعقيم كافة المؤسسات والشوارع الرئيسة للمدن والمناطق وتعميم هذه الخطوة على مختلف البلديات بمناطق جنوب وغرب ليبيا.

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