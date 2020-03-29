بيلاروس – بعد تفشي فيروس كورونا، توقفت منافسات كرة القدم إلى جانب معظم الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، لكن الدوري في بيلاروس تحدى الأزمة والجميع مع استمرار مباريات الموسم الجديد.

واستمرت منافسات كرة القدم في بيلاروس بحضور الجماهير، في ظل اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة قبل دخول الجماهير إلى الاستاد (قياس الحرارة) لكن بعيدا عن إجرارات الحظر مثل تلك التي اتخذت خاصة لدى جيرانها من الدول الأوروبية.

واحتضنت العاصمة البيلاروسية الديربي الوحيد في العالم أمس السبت بين فريقي مينسك ودينامو مينسك في مباراة صبت لصالح الأول 3-2.

وشهدت المواجهة حضور جماهير الفريقين، وأظهر البث للمباراة وجود المئات في المدرجات.

ولم يكن لقاء الديربي الوحيد الذي جرى أمس، بل أقيمت أربع مباريات ضمن الجولة الثانية، على أن تستكمل مواجهات المرحلة بمباراتين إضافيتين اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بولندا وروسيا، المجاورتان لبيلاروس، تعليق منافسات كرة القدم بسبب أزمة فيروس “كوفيد-19”.

وقبيل انطلاق منافسات الدوري خرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتصريحات تلفزيونية مفادها أنه لا يرى أي داعي لاتخاذ إجراءات صارمة، وإنما يرى أن رد الفعل على الأزمة، قد يكون أسوأ من الفيروس نفسه.

المصدر: “رابتلي”