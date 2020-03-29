بغداد – أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي امس أن من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

وقال مكتب الزرفي في أعقاب استقباله سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق: “رئيس الحكومة المكلف عبر عن تعازيه لجميع الدول الأوروبية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، وأبدى تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية”.

واستعرض رئيس الوزراء المكلف حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.

وأضاف: “من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للانهيار المالي وللإقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون”.

واستعرض الزرفي حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار كورونا وما خلفه من تداعيات شلت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.

من جهتهم، أعرب السفراء عن “تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة البلاد بالمنطقة والعالم”.

المصدر: RT