ليبيا – قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد تمديد فترة حظر التجول بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة صباحاً .

الرئاسي أوضح في قراره الممهور بتوقيع رئيسه فائز السراج رقم “238” والذي أطلعت المرصد على نسخة منه تمديد حظر التجول يأتي وفقاً للمادة الأولى من القرار رقم “215” لعام 2020.

ونوّه المجلس في قراره بحظر التجول بين المدن حظراً تاماً على أن يستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة رقم “2” من القرار رقم “215” للعام الجاري.

كما نصت المادة الثالثة منا ذات القرار أن تحدد ساعات العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.

وتضمنت المادة الرابعة أن الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم “215”للعام الجاري المشار اليه تعد سارية و افذة.

المجلس الرئاسي طالب العمل بهذا القرار إعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وإلغاء كل حكم يخالف،داعياً الجهات المختصة لتنفيذه.