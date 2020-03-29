المالية النيابية تحذر من فقدان العملة العراقية لقيمتها في حال اللجوء الى الطباعة النقدية

المالية النيابية تحذر من فقدان العملة العراقية لقيمتها في حال اللجوء الى الطباعة النقدية

بغداد – حذرت اللجنة المالية النيابية من خطر فقدان العملة العراقية لقيمتها في حال لجأ العراق إلى خيار الطباعة النقدية.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح إن استمرار هبوط أسعار النفط، قد يدفع العراق إلى التفكير بخيار طبع العملات، إلا أن ذلك يتطلب وضع خطة نقدية كاملة للحفاظ على قيمة النقد من الانهيار او التضخم، وتأمين غطاء الدولار في الاسواق مضيفا أن خيار الطباعة النقدية هو باب أخير يلجئ اليه العراق لسد احتياجات الرواتب.

وأشار العيساوي الى أن مبالغ النفط لا تسد خمسين بالمئة من الرواتب وان العراق بحاجة للتوجه الى موارد أخرى، لافتا الى رواتب شهر اذار انجزت بالكامل، والعمل جار على تهيئة الموارد لتوفير رواتب شهر نيسان.

وكالات