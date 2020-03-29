ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن فتح جبهات جديدة من قبل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) جاء ردا على ما حققته عملية “عاصفة السلام” من إلحاق خسائر وهزيمة لقوات الأخير في أكثر من محور ووصول إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية.

المجعي وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أمس السبت أدعى أن الطيران المصري تدخل في معارك سرت وقصف قوات تابعة للوفاق وأسفرت عن مقتل بعض جنودهم ،حسب زعمه.

وأضاف زاعما :” لكن قواتنا ردت على هذا القصف وقتلت ما يقرب من 100 جندي تابعين لحفتر حسب الإحصاءات الواردة لنا حتى الآن”.

المتحدث باسم عملية بركان الغضب إختتم بالقول:” الدعم لم يتوقف يوما وما زال مستمر، رغم الأزمة التي يمر بها العالم وما زلنا حتى اليوم نرصد خروقات وإرسال أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات إلى هذا المتمرد مستغلين ظرف كورونا الآن ” بحسب زعمه.