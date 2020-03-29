ليبيا – قالت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس المؤتتمر العام السابق محمد المقريف فيروز النعاس إن تهاون حكومة الوفاق وإصرارها على التمسك بقشور الهدنة المصطنعة هو ما جعل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وداعميه يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق مخططهم للسيطرة واجتياح العاصمة حسب زعمها ، مبينةً بأن الأخير لم يتوقف يوما عن التحشيد والاستعداد لذلك.

النعاس وفي تصريح لموقع عربي”21″ القطري أمس السبت أضافت:” قيام حفتر بفتح عدة جبهات في آن واحد كونه يتصور أن هذا الأمر سيرهق قوات الوفاق ويهزمهم وأنهم لن يتمكنوا من صده”، حسب تعبيرها.