ليبيا – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني رفقة رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الأحد مستشفى الهواري العام، بعد تجهيزه كمقر للحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا، بسعة استيعابية بلغت 134 سريرا 34 منها عناية فائقة.

رئيس مجلس الوزراء تفقد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة التجهيزات التي أجريت للمستشفى، وفقا لأعلى مستوى خاصة فيما يتعلق بأسرة العناية الفائقة الشاملة لأجهزة التنفس الاصطناعي وكل ما تحتاجه من كماليات.

كما تجول الثني رفقة الحاضرين في أقسام الإيواء التي ضمت نحو 100 سرير واستمع لشروح وافية حول هذه التجهيزات المقامة لإجراء الحجر الصحي في حال استلزم استخدامه للإيواء بسبب فايروس كورونا المستجد.

وحضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، عضوي اللجنة العليا، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان عبدالله، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.