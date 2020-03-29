كان في استقبال ثابت وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة الليبية معاون مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية عقيد سعد عثمان وضباط وضباط صف وموظفين بالإدارة .

وقام ثابت بجولة داخل المقر واستمع فيها إلى أهم مهام هذا الجهاز الذي يعتبر من أهم الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

واستمع ثابت للمشاكل التي يعانيها هذا الجهاز واحتياجاتهم وآلية توفيرها، متعهداً بإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم وبحث آلية توفيرها مع وزارة الداخلية بأسرع وقت ممكن حتى يقدم هذا الجهاز المهم عمله بالوجه المطلوب.