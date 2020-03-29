القاهرة – وضع البنك المركزي المصري، الأحد، قيودا على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصراف الآلي، لمواجهة تبعات فيروس كورونا.

وقال “المركزي المصري” في بيان اليوم، إن الحد الأقصى اليومي للسحب والإيداع من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات (الدولار = 15.75 جنيها).

بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية، 5 آلاف جنيه.

واستثنى البنك المركزي من قراره، الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وطالب “المركزي” في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ “الكاش” قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية.

وبينما لم يشر بيان البنك المركزي، إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 36 بعد تسجيل 6 حالات جديدة، مضيفة: “وتم تسجيل 40 إصابة جديدة، بينهم أردني الجنسية و39 مصريا”.

وأضافت الوزارة أن “إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، بلغ 576 إصابة، من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل”.

الأناضول