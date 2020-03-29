ليبيا – أدان رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية أندريا كوزولينو التصعيد الجديد للعنف في ليبيا مرحبا بإطلاق عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كوزولينو وفي بياناً نقلته وكاة “نوفا” الإيطالية اليوم الأحد قال:” فيما يحتاج العالم إلى الاتحاد ضد جائحة فيروس كورونا المستجد يجب على كل مواطن في كل مكان في العالم أن يستجيب لدعوة الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية”.

ودعا كوزولينو جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا أن توقف هجماتها على الفور وأن تسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها.

وجدد كوزولينو التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية بل من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

كما رحب كوزولينو بقرار المجلس الأوروبي بإطلاق عملية إيريني العسكرية من أجل مراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والمساهمة في تطبيقه، داعيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لضمان الانتشار السريع للعملية.

بعد محاولتها التوجه مجددًا نحو #ليبيا .. البحرية الفرنسية تعترض “السفينة الناجية ” في عرض المتوسط. #المرصد https://t.co/vtjuyhHZ6x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 28, 2020

يشار إلى أن أول إعتراض لشحنة أسلحة في ليبيا تم يوم أمس السبت من قبل فرقاطة فرنسية لسفينة قادمة من تركيا أثارت ريبة البحرية الفرنسية لإطفائها نظام التتبع على الرادار وأجبراتها على تغيير مسارها لتعود إلى تركيا .