ليبيا – أعلنت بلدية مصراتة اليوم الأحد تطبيق حظر التحول التام داخل البلدية على مدار الأربعة والعشرين ساعة ولمدة أسبوع كامل إعتباراً من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأحد.

البلدية أشارت في قرارها رقم “16” والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إستثناء المؤسسات العامة والخاصة المعنية بتقديم الخدمات الصحية واللجنة العليا لإدارة الأزمة واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها بالإضافة إلى المؤسسات العسكرية والجهات ذات العلاقة بالجبهات ومحطات الوقود من قرار حظر التجول.

كما طالبت البلدية من مديرية الأمن وكافة الجهات الأمنية التعاون مع والتنسيق من أجل التطبيق التام للحظر وعدم التهاون بالأمر للمحافظة على أرواح الناس وضمان عدم إنتشار الفيروس في فترة هذا الأسبوع،محذرةً أن أي خلل في ذلك سيكون له عواقبه وخيمة على المجتمع.

كما قررت البلدية إيقاف جميع الحلات الجوية من وإلى مطار مصراتة الدولي بإستثناء رحلات الإسعاف والشحن والرحلات التي ستبرمجها وتنظمها الحكومة لاحقاً لعودة المواطنين العالقين بالخارج دون غيرها وعلى الشركات الناقلة أخذ العلم والإلتزام بذل.

وطالبت من كل مكونات المجتمع الإلتزام التام بحظر التجول دون النظر لأي مكاسب إقتصادية أو تأخر أعمال إدارية أو إنشائية عامة كانت أو خاصة،مضيفةً:”فالمحافظة على حياة البشر أولوية وكل من يخالف ذلك ستعامل معه الجهات المختصة بكل حزم ويتعرض للمساءلة القانونية وفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة”.

ودعت البلدية كل مكونات المجتمع من مؤسسات عامة وخاصة وأهلية للتعاون والتكامل والمبادرة بالمساهمة في تطبيق المسؤولية المجتمعية في توفير الإحتياجات المعيشية الضرورية طيلة أيام مدة الحظر للأسر المعوزةولكل من يحتاج ذلك من قاطني البلدية بالتنسيق مع اللجنة العليا ووفقا للإجراءات الإحترازية التي تتطلبها المرحلة.

بلدية مصراتة طالبت الأجهزة الأمنية وذات العلاقة المختصة بمراقبة كل المنافذ البرية و البحرية والجوية وتطبيق الحظر كل فيما يخصه.

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